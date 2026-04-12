Principio di incendio mentre cucinano paura in casa Soccorso un uomo

Nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, un principio di incendio si è verificato in un appartamento lungo corso Matteotti, vicino al centro di Latina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, chiamati a gestire la situazione. Un uomo presente nell’abitazione è stato soccorso dai soccorritori. La zona è stata evacuata temporaneamente mentre si interveniva per mettere in sicurezza l’area.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, a due passi dal centro di Latina. Lungo corso Matteotti infatti sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per un principio di incendio all’interno di un appartamento.Al momento del rogo, nell’abitazione erano presenti due persone.🔗 Leggi su Latinatoday.it Principio di incendio in studio dentistico: paura nel pomeriggioNessuno è rimasto ferito ma sono state registrate alcune lievi intossicazioni da inalazione di polvere estinguente che, comunque, non hanno richiesto... Leggi anche: Paura nel Capoluogo per un principio d'incendio in un ascensore di Corso Francia