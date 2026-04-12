Primo weekend Quasi 10mila visitatori

Nel primo fine settimana di apertura, il Parco della Maremma ha registrato quasi 10.000 visitatori. Numerosi cittadini e turisti hanno deciso di trascorrere il tempo nel parco, apprezzando le aree naturali e le passeggiate all'aperto. La presenza di pubblico ha superato le aspettative, segnando un record di presenze per questo periodo dell’anno. La gestione del parco ha confermato il massimo afflusso di visitatori in questa prima fase di riapertura.

Primo fine settimana con record di presenze nel Parco della Maremma, dove tantissimi cittadini e turisti hanno scelto il Parco come meta per passare momenti di relax a contatto con la natura. Sono infatti ben 4.867 i visitatori registrati, tra biglietti venduti online e al Centro visite, che hanno scelto percorsi da fare in bici o a piedi, sentieri di difficoltà più o meno importante, oltre ai bellissimi spazi naturali adatti a tutte le famiglie. Se oltre a questi si sommano anche gli accessi a Marina di Alberese e agli itinerari A5, A6 e A7, gratuiti per i residenti, le presenze registrate sfiorano le 10mila persone. Un’offerta turistica diversificata che si adatta a un pubblico di tutte le età, dai bambini agli sportivi più appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo weekend. Quasi 10mila visitatori Primo weekend col botto per la mostra sul Barocco: tremila visitatori, si riaccende l'afflusso di turistiL'esposizione allestita al museo San Domenico ha visto nelle giornate di sabato e domenica (oltre che nell'anteprima su invito di venerdì pomeriggio)... Furti in casa: in Campania quasi 10mila casi nel 2024. Un calo nel primo semestre del 2025Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. How Often Do We Fall in Passionate Love