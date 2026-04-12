Primo soccorso per i bambini Infermieri e medici incontrano i genitori

In un incontro dedicato ai genitori, infermieri e medici hanno illustrato le tecniche di primo soccorso per i bambini, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze pediatriche. L’evento ha previsto sessioni pratiche e spiegazioni dettagliate per aiutare i genitori a intervenire in situazioni di bisogno. La finalità è offrire strumenti utili e immediati in momenti critici.

Promuovere la cultura della prevenzione e fornire strumenti concreti per affrontare le emergenze pediatriche. Con questo obiettivo Gli Anta Aps di Braccagni organizzano una giornata formativa gratuita dedicata al primo soccorso nei bambini, aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, dal titolo ’Non succede ai bambini, ma se succede.’, si terrà oggi con il fondamentale patrocinio della Asl nella sede dell’associazione a Braccagni, in viale dei Garibaldini. Alle 16 ci sarà il corso di disostruzione delle vie aeree, rivolto a un massimo di 12 partecipanti. A guidare la sessione saranno Elisabetta Carone, infermiera coordinatrice della Pediatria della Asl, e Alceo Crescenzi, pediatra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo soccorso per i bambini. Infermieri e medici incontrano i genitori Pronto soccorso sempre più sicuro per medici e infermieri: aggressioni dimezzateBuona notizia per chi lavora in prima linea, anche se è proprio di pochi giorni fa il caso di un uomo che ha aggredito due infermieri che cercavano... Pronto Soccorso in Puglia, arrivano i fondi per le indennità di medici e infermieriArrivano dalla Regione i fondi per il pagamento delle indennità al personale dei Pronto soccorso.