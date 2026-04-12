Primavera rossoblù Ferrari e Negri in gol | la band di Morrone vola in trasferta e si porta al quinto posto

Nel match di campionato, la squadra rossoblù ha ottenuto una vittoria in trasferta grazie ai gol di Ferrari e Negri. La formazione si è posizionata al quinto posto in classifica, con diversi giocatori impiegati nel corso della partita. La gara si è conclusa con il risultato di 2-0 e ha visto anche le sostituzioni di alcuni giocatori, tra cui Fardin, Gaye, Longhi ed Elezz.