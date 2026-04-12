Primavera rossoblù Ferrari e Negri in gol | la band di Morrone vola in trasferta e si porta al quinto posto
Nel match di campionato, la squadra rossoblù ha ottenuto una vittoria in trasferta grazie ai gol di Ferrari e Negri. La formazione si è posizionata al quinto posto in classifica, con diversi giocatori impiegati nel corso della partita. La gara si è conclusa con il risultato di 2-0 e ha visto anche le sostituzioni di alcuni giocatori, tra cui Fardin, Gaye, Longhi ed Elezz.
0 BOLOGNA 2: Valiati, Villa (41’ st Castelli), Azarovs, De Bonis (21’ st Fardin), Attinasi (41’ st Gaye), Buonaiuto, Martone (41’ st Longhi), Diene, Bagnaschi, Reita, Fogliaro (13’ st Elezz). A disp. Montagna, Romanini, Scaramelli, Drobnic, Ballabio, Albè. All. Brevi. BOLOGNA: Happonen, Nesi, Tomasevic, Papazov (43’ st Tupec), Negri (43’ st Briguglio), Libra (17’ st Baroncioni), Nordvall, Lai, Rossitto (17’ st Lo Monaco), N’Diaye, Ferrari (28’ st Toroc). A disp. Galli, Gnudi, Francioli, Ravaglioli, Armanini, Anastasio. All. Morrone. Arbitro: Cappai di Cagliari. Reti: 3’ st Ferrari, 32’ st Negri. Note: 35’ st espulso Reita. Tre volte di fila Bologna e momentaneo quinto posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Primavera, i ragazzi di Morrone chiudono 3-3 contro i bianconeri una gara pazza: la doppietta di Negri, la rimonta e il gioiello finale. Gol e ribaltoni, Lo Monaco riacciuffa la Juve3 JUVENTUS 3 : Franceschelli; Tomasevic, Markovic (3’st Nesi), Papazov, Baroncioni; N’Diaye (20’st Libra Alvarado), Nordvall, Lai; Negri, Toroc...
Primavera: ore 11. La band di Morrone a Lecce per ripartirePrima di ritorno in Salento per la Primavera rossoblù, in campo alle 11 al Delghi Center contro il Lecce (diretta su Sportitalia, canale 60).