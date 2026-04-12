Primavera pronta ad andare in pausa | in arrivo forti temporali

Una depressione atmosferica si avvicina all’Italia e porterà temporali e piogge a partire da lunedì 13 aprile. La Toscana sarà la prima regione colpita, con i temporali che inizieranno sulla costa già nella mattina e si sposteranno nel resto della regione nel pomeriggio. La situazione meteo peggiorerà nel corso della giornata, interessando altre zone del paese.

Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da lunedì 13 aprile. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio.Fenomeni localmente forti, difficilmente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Forti temporali in arrivo, allerta arancione lunedì