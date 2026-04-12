Primavera 1 L’Inter cade a Cesena chance per l’Atalanta

Nel campionato Primavera 1, il Cesena si trova temporaneamente in prima posizione con 58 punti, grazie alla sconfitta dell’Inter a Cesena. La vittoria del Cesena ha ridotto la distanza tra le prime squadre in classifica, mentre la Fiorentina e il Parma sono rispettivamente a 56 e 55 punti. Oggi si svolgono diverse partite che potrebbero influenzare la classifica, tra cui Fiorentina contro Sassuolo e Parma contro Juventus.

Continua il grande equilibrio nel campionato Primavera 1, che vede il Cesena momentaneamente in testa alla classifica a 58 punti, in attesa delle sfide che attendono Fiorentina (a 56, oggi alle 13 attende il Sassuolo) e Parma (55, gioca alle 11 in casa con la Juventus). I romagnoli hanno conquistato tre punti tra le proprie mura, ieri pomeriggio contro l’ Inter. Una vittoria importante, vista dal lato della formazione bianconera, e un ko pesante per il gruppo guidato da Benito Carbone. I nerazzurri vanno sotto di due reti (Zamagni e Calvagno) dal 23’ al 30’, tornano sotto grazie al tap-in di Della Mora propiziato da una grande punizione di Marello, a un passo dall’intervallo, ma nella ripresa non riescono a recuperare la rete di svantaggio rimasta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primavera 1. L’Inter cade a Cesena, chance per l’Atalanta Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: altra chance per i bianconeri, fase di gioco favorevolePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter, le scelte verso l'Atalanta: più Dumfries di Luis Henrique, chance per AcerbiDi solito l’Atalanta agli interisti porta bene, lo dicono i numeri: nove vittorie di fila, 22 gol segnati, zero subiti nelle ultime cinque partite.