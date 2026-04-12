Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è al centro dell’attenzione. Il valore aggiornato del gas all’ingrosso viene analizzato in relazione alle tendenze recenti e alle quotazioni attuali. Il prezzo PSV viene seguito come punto di riferimento per il mercato del gas naturale, con variazioni rispetto alle settimane precedenti. Le fluttuazioni di mercato influenzano direttamente le tariffe applicate ai consumatori e alle aziende del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 12 Aprile 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 43,63 euroMWh, che corrisponde a circa 0,413 euroSmc (considerando il fattore di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una marcata tendenza al ribasso. Dopo aver raggiunto valori superiori a 58 euroMWh (0,542 euroSmc) a inizio mese, il prezzo si è progressivamente ridotto, toccando i livelli attuali che rappresentano i minimi delle ultime settimane.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso