Prevenzione | un nuovo defibrillatore in centro storico donato dal Rotary Club San Rossore

Un nuovo defibrillatore è stato installato nel centro storico di Pisa, tra Largo Ciro Menotti e Borgo Stretto. Il dispositivo è stato donato dal Rotary Club di San Rossore e collocato in una posizione strategica. La decisione di installarlo è stata resa possibile grazie a una mappatura condotta dall’amministrazione comunale per individuare punti di maggiore frequentazione. La presenza del nuovo apparecchio mira a garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze cardiache.

Un nuovo defibrillatore è a disposizione della collettività nel centro storico di Pisa. Donato dal Rotary Club di San Rossore, il dispositivo salvavita è stato installato presso uno degli angoli tra Largo Ciro Menotti e Borgo Stretto grazie a una mappatura compiuta dall'amministrazione comunale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi CgilSi sono da poco conclusi i lavori di ripristino della copertura dei loculi comunali del cimitero di Mocrone dopo il cedimento della struttura...