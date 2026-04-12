Prende di mira un anziano per rubargli la pensione appena prelevata | 23enne arrestato
Una persona di 23 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver tentato di derubare un anziano che aveva appena ritirato la pensione. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e l'uomo è stato fermato poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine. L’arresto è stato eseguito in seguito a una segnalazione e alle successive verifiche sul territorio.
La polizia ha arrestato un catanese di 23 anni che, nei giorni scorsi, ha preso di mira un anziano per rubargli la pensione appena riscossa. Il rapinatore avrebbe osservato da lontano i movimenti dell’uomo, sin dalla primissima mattinata quando l’anziano si è diretto verso un ufficio postale di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Per rubargli il telefono, prende a calci e pugni un uomo in mezzo alla stradaUn’aggressione violenta, a scopo di rapina, ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato in via Milano, a Brescia.
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