Prende di mira un anziano per rubargli la pensione appena prelevata | 23enne arrestato

Una persona di 23 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver tentato di derubare un anziano che aveva appena ritirato la pensione. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e l'uomo è stato fermato poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine. L’arresto è stato eseguito in seguito a una segnalazione e alle successive verifiche sul territorio.