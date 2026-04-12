Premio Regina Elena | l’eccellenza di Artemisialab nella diagnostica

Nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, si è tenuta la seconda edizione del premio internazionale Regina Elena 2026, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti e ricercatori provenienti dal settore medico e scientifico. La cerimonia ha riconosciuto le eccellenze nel campo della diagnostica, in particolare l’attività di Artemisialab, che si distingue per le sue innovazioni. La giornata ha previsto interventi e premiazioni dedicate a progetti e studi di rilievo.

Presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, il mondo della medicina e della ricerca si è riunito per celebrare l’eccellenza scientifica durante la seconda edizione del premio internazionale Regina Elena 2026. In questa cornice istituzionale e culturale, Maria Stella Giorlandino, alla guida dei centri diagnostici Artemisialab, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo lavoro nel settore della diagnostica avanzata, della prevenzione e dell’elevazione degli standard qualitativi nei servizi sanitari. L’innovazione tecnologica al servizio del paziente: il modello Artemisialab. Il riconoscimento consegnato a Maria Stella Giorlandino mette in luce un percorso imprenditoriale che ha trasformato Artemisialab in un punto di riferimento su scala nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Regina Elena: l’eccellenza di Artemisialab nella diagnostica Ricerca: premio Regina Elena 2026, riconoscimento a Giorlandino di ArtemisialabIn occasione della seconda edizione del premio internazionale per la ricerca “Regina Elena” 2026, che si è svolta presso il prestigioso Palazzo... ArtemisiaLab protagonista al Premio Regina Elena 2026: riconoscimento a Maria Stella GiorlandinoIn occasione della seconda edizione del Premio Internazionale per la Ricerca “Regina Elena” 2026, svoltasi presso Palazzo Valentini, ArtemisiaLab si...