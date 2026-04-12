Premier Pakistan ' i negoziati non sono morti c' è uno stallo'
Il primo ministro del Pakistan ha affermato che i negoziati non sono falliti, ma si trovano attualmente in una fase di stallo. Ha fatto questa dichiarazione durante un'intervista trasmessa dal programma 'Face the Nation' della Cbs, aggiungendo che i colloqui sono ancora in corso e non sono stati interrotti. L'incontro si è svolto ieri a Islamabad, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse nazionale.
"I colloqui non sono falliti. Siamo in una fase di stallo ". Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, che ha ospitato i negoziati di ieri a Islamabad, intervenendo al programma 'Face the Nation' della Cbs. Lo riporta il New York Times nel suo live blog sulla crisi iraniana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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