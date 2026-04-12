Premier Pakistan ' i negoziati non sono morti c' è uno stallo'

Il primo ministro del Pakistan ha affermato che i negoziati non sono falliti, ma si trovano attualmente in una fase di stallo. Ha fatto questa dichiarazione durante un'intervista trasmessa dal programma 'Face the Nation' della Cbs, aggiungendo che i colloqui sono ancora in corso e non sono stati interrotti. L'incontro si è svolto ieri a Islamabad, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse nazionale.