Preghiera della sera 12 Aprile 2026 | ascolta Signore il mio bisogno di Te

In questa sera di domenica, si conclude il fine settimana con una preghiera rivolta a Dio. Le parole, rivolte alla Misericordia divina, chiedono protezione e pace. È un momento di riflessione e di fiducia, in cui si affidano i propri bisogni e il riposo alla cura del Signore. La preghiera si alza come un’istanza di speranza e di ricerca di serenità.

Mentre scende la sera in questa Domenica di grazia, affidiamo il nostro riposo alla Misericordia di Dio: un’unica preghiera che sale al Cielo per invocare la pace che solo Cristo sa donare al cuore. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Signore, Tu che guidi e illumini il nostro cammino, insegnaci ad ascoltare la Tua voce.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 12 Aprile 2026: ascolta Signore il mio bisogno di Te Preghiera della sera, 14 Marzo 2026: “Ascolta il mio grido”Sotto il manto di Maria, la luce che non tramonta: una preghiera della sera per affidare la giornata alla Vergine e ritrovare segni di speranza anche... Leggi anche: Preghiera della sera, 1 Marzo 2026: “Mi affido a Te Signore” Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent