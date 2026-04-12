Precipita nel vuoto su Pizzo Tambò morto scialpinista 65enne | indagini in corso

Un uomo di 65 anni è morto dopo essere precipitato in un vuoto durante un'escursione in montagna. L'incidente è avvenuto a circa 3000 metri di quota su Pizzo Tambò, al confine tra Italia e Svizzera. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Uno scialpinista 65enne ha perso la vita, precipitando durante un'escursione a circa 3000 metri su Pizzo Tambò al confine tra la Valle Spluga (Sondrio) e la Svizzera. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo oreStava sciando a quota 3050 metri sul Pizzo Tambò, al confine tra Svizzera e Italia, quando è precipitato nel vuoto. Tragedia sul Pizzo Tambò, precipita e muore scialpinista italiano di 65 anniMadesimo (Sondrio) – Aveva 65 anni lo scialpinista italiano precipitato e deceduto sul Pizzo Tambò, a quota 3.