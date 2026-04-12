Prato tensione alla presentazione del candidato sindaco Adinolfi | lite con inviato delle ‘Iene’

Durante la presentazione del programma elettorale di un candidato sindaco a Prato, tenutasi sabato 11 aprile, si è verificata una discussione tra il candidato e un inviato di un programma televisivo. La situazione è poi degenerata in un acceso scambio di battute. L’evento si è svolto nel contesto di un appuntamento pubblico dedicato alla campagna elettorale del candidato.

(Adnkronos) – E' degenerata in un acceso fuoriprogramma la presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, tenutasi sabato 11 aprile. La conferenza stampa si era appena conclusa quando, sul marciapiede, Adinolfi ha incrociato Filippo Roma, inviato del programma televisivo 'Le Iene' di Italia 1. Tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Prato, Mario Adinolfi debutta da candidato sindaco e litiga con Le Iene: scontro con Filippo Roma (VIDEO)l debutto politico e lo scontro con Le Iene Un debutto elettorale che si trasforma in caso mediatico. Elezioni comunali di Prato, Mario Adinolfi si scaglia contro l’inviato delle Iene \ VIDEOLa presentazione del programma elettorale della lista “Il Popolo della Famiglia” con il candidato a sindaco di Prato Mario Adinolfi è finita in modo...