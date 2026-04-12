Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondo

Da oggi e fino a mercoledì 15 aprile, Prato della Valle a Padova sarà il palcoscenico della sedicesima tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada e ai sapori del mondo. L’evento, giunto alla decima edizione, invita visitatori a scoprire un’ampia varietà di specialità provenienti da diverse parti del pianeta, offrendo un’occasione di incontro tra culture e tradizioni gastronomiche.

Padova ospiterà da oggi 12 aprile fino a mercoledì 15 nello splendido scenario di Prato della Valle la sedicesima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: A Scerni tornano i “Ciammaiche Days”: lumache, sapori della transumanza e profumi della cucina tipica scernese Aubrac : les secrets de la grande cuisine et du terroir | Trésors du Patrimoine