Praga | il viaggio del Liceo Piccolo tra arte e crescita etica

Le classi quinte del Liceo Lucio Piccolo si trovano attualmente a Praga per un viaggio di istruzione. Durante questa esperienza, gli studenti hanno l'opportunità di approfondire aspetti legati all'arte e alla storia della città. La visita si inserisce in un percorso di crescita educativa che coinvolge anche aspetti etici e culturali, offrendo loro un'esperienza formativa in un contesto internazionale.

Le classi quinte del Liceo Lucio Piccolo stanno vivendo un percorso di approfondimento fuori dai confini nazionali, attualmente impegnate in un viaggio d’istruzione a Praga. L’esperienza, che vede la partecipazione diretta della dirigente scolastica Bollaci insieme al corpo docente, si propone di coniugare l’esplorazione delle meraviglie artistiche e culturali della capitale ceca con un percorso di crescita interiore per i giovani studenti. Tra bellezza estetica e riflessione etica nel cuore della Boemia. Il programma dell’itinerario non si limita alla sola osservazione dei monumenti e del patrimonio storico di Praga, ma integra momenti di profonda introspezione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Praga: il viaggio del Liceo Piccolo tra arte e crescita etica La 5B del Liceo Scientifico porta i colori del Manfredonia a PragaI ragazzi della 5B Scientifico del Liceo "Galilei - Moro" hanno scelto la seconda opzione, portando i colori del Manfredonia Calcio fino a Praga ai... Atomi di immaginazione: in mostra i giovani talenti del Liceo tra arte e scienzaTarantini Time QuotidianoIl progetto, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN di Ginevra e numerose...