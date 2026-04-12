Potere al femminile | 15 manager e imprenditrici che fanno girare l' economia romagnola

In Romagna, quindici manager e imprenditrici guidano aziende di grandi dimensioni, tra cui multinazionali della meccanica, del farmaceutico e del settore alberghiero di lusso. Queste figure femminili occupano ruoli di rilievo in aziende che operano a livello internazionale, contribuendo alla gestione di asset strategici e alla crescita economica della regione. La loro presenza rappresenta un dato importante nel panorama imprenditoriale locale.

Grandi gruppi internazionali, colossi della meccanica, giganti del farmaceutico e dell'hotellerie di lusso: la Romagna vanta un ecosistema dove la leadership femminile governa asset strategici globali. Anche se la presenza delle donne ai vertici delle aziende romagnole resta ancora un'eccezione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Potere al femminile: le manager e le imprenditrici bresciane che fanno girare l'economiaCi sono le veterane, quelle che i piani alti li bazzicano da un po': sia per meriti di famiglia che per spirito imprenditoriale.

Attente alla cosmetica virtuosa e sostenibile, alla natura, al futuro : sette imprenditrici e manager di successo nel beauty si raccontanoCapacità di guidare con visione, creare valore autentico e lasciare un’impronta significativa.