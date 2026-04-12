Una consigliera provinciale del PD ha presentato una mozione d’urgenza rivolta alla Regione Basilicata, chiedendo interventi immediati a causa dei danni alle strade provocati dal maltempo nella provincia di Potenza. La mozione evidenzia la necessità di azioni straordinarie per affrontare le conseguenze delle recenti piogge intense. La richiesta è stata inoltrata con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la viabilità nel territorio interessato.

La consigliera provinciale del PD Vitina Claps ha presentato una mozione d’urgenza per richiedere alla Regione Basilicata un intervento immediato e straordinario a causa dei danni causati dal maltempo nella provincia di Potenza. Le precipitazioni estreme avvenute tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2026 hanno infatti provocato una serie di frane, smottamenti e cedimenti strutturali che hanno compromesso pesantemente il sistema stradale locale. L’impatto dei fenomeni atmosferici sulla mobilità lucana. Le ondate di pioggia eccezionali che hanno colpito il territorio tra marzo e aprile 2026 non si sono limitate a un temporaneo disagio, ma hanno messo in seria difficoltà ampie zone della provincia di Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza sotto la pioggia: mozione per salvare le strade dai danni

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Pioggia di fine anno porta a buche e danni su strade ravennati: “La città è in stato di emergenza stradaleÈ una notte di martedì, 6 febbraio 2026, e le strade di Ravenna sono in stato di emergenza.