Nella giornata di ieri sono stati posizionati alcuni post-it gialli sulla rete metallica che circonda l’area degli scavi in piazza Costa. I foglietti riportano messaggi come

di Anna Marchetti Post-it gialli per fermare la ‘strage’ dei tigli di piazza Costa. I tre foglietti con scritto "Salviamo i tigli" e "Non tagliateci i tigli" sono comparsi nella tarda mattina di ieri, attaccati alla rete metallica (lato via Arco d’Augusto) che protegge l’area degli scavi. Sono una forma di protesta silenziosa e civile con cui tre cittadini hanno voluto esprimere il loro sdegno per la scelta di Comune e Soprintendenza di abbattere 14 dei circa 20 tigli che, da decenni, ornano la piazza. Alla base della decisione cisarebbero "ragioni di sicurezza" per gli archeologi che a breve dovrebbero riprendere gli scavi della Basilica di Vitruvio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Post-it gialli per salvare i tigli. Intanto l’abbattimento slitta

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