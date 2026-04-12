Durante la quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” è andato in scena un confronto acceso tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, con il primo che ha scherzato chiedendo se potesse spaccarle un uovo in testa. La professoressa si è avvicinata e gli ha lanciato delle uova, dando vita a un momento di tensione tra i due. Nel frattempo, durante la serata, Alessandro Cattelan ha condotto il tradizionale gioco “Password”.

Durante la quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” è intervenuto, come di consueto, Alessandro Cattelan con il gioco “ Password ”. Due squadre si sfidano, cercando di indovinare le parole “nascoste”. Le squadre prescelte sono quelle di Amadeus con Orietta Berti contro Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Le parole da indovinare sono: bagnino, singhiozzo, lumacone e pettorali. A perdere è la coppia Pettinelli-Spollon che deve poi scegliere quali uova – cotta e crude – spaccare sulle rispettive teste. Ma i due non sono affatto fortunati perché scelgono, loro malgrado, proprio le uova crude e per questo si sporcano inevitabilmente sulla fronte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Posso spaccarle l’uovo in testa?”: Rudy Zerbi prende di mira Anna Pettinelli ad Amici 25. La professoressa lo rincorre e gli lancia le uova. Berti batte Spollon

“Glielo ha rotto in testa”. Amici 25, Anna Pettinelli ‘vittima’ di Rudy ZerbiLa macchina del serale di Amici 25 continua a regalare colpi di scena e momenti destinati a far discutere.

Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studioEnnesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un'accesa lite.