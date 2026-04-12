Pontedera-Ravenna 0-1 la sconfitta costa la retrocessione

Il Pontedera perde 0-1 in casa contro il Ravenna e con questa sconfitta si ritrova matematicamente retrocesso in Serie D con due turni di anticipo. La partita si è conclusa con un gol decisivo degli ospiti, che ha determinato il risultato finale. La squadra di casa ha cercato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. La retrocessione è arrivata ufficialmente dopo questa partita.

Pontedera, 12 aprile 2026 – Pontedera perde di misura in casa col Ravenna (0-1) e la sconfitta costa la retrocessione aritmetica in Serie D con due turni d'anticipo. A decidere la sfida del Mannucci è stato un sinistro ravvicinato e in mischia di Da Pozzo nel cuore della ripresa. Nel primo tempo la squadra di casa, che non ha demeritato di fronte alla terza forza del girone, era stata salvata dalla traversa sul sinistro di Viola (16'). Il Pontedera torna in Serie D dopo 14 anni di professionismo. (s.l.) Tabellino. PONTEDERA-RAVENNA 0-1 PONTEDERA (4-3-1-2): Biagini; Cerretti, Fancelli, Sapola, Raychev (34’ st Wagner); Faggi, Caponi, Mbambi (26’ st Paolieri); Kabashi (34’ st Beghetto); Yeboah (19’ st Vitali), Nabian.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera-Ravenna 0-1, la sconfitta costa la retrocessione Basket: domani trasferta a Pontedera. Vela, nuova sconfitta. Retrocessione vicinavela Viareggio 59 audace pescia 75 VELA VIAREGGIO: Albizzi 16, Giannecchini 2, Ghiselli, Bo 10, Lopes Siera, Bartelloni 8, Bertuccelli 6, Biagiotti... Volley A1 femminile, la sconfitta di Conegliano costa alla Bartoccini MC Restauri Perugia la retrocessioneC'è anche il verdetto matematico: le Black Angels giocheranno il prossimo anno in A2.