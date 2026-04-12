Ponte di Brivio serve più informazione su cosa accadrà dopo la chiusura

Il ponte di Brivio sarà chiuso per interventi di manutenzione straordinaria, creando una situazione che richiede chiarimenti sulla gestione futura della viabilità. Un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione per chiedere maggiori dettagli su come si intende procedere e su quali misure saranno adottate per limitare i disagi. La richiesta nasce dalla necessità di ricevere informazioni precise su quanto accadrà dopo la chiusura.

La situazione non semplice che si verrà a creare con la chiusura del ponte di Brivio per interventi di manutenzione straordinaria ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, a presentare un’interrogazione per assicurarsi che vengano fatti tutti i passi necessari a creare meno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Ponte Brivio. Tempi più lunghi per i soccorsiBRIVIO (Lecco) Tempi di soccorso molto più lunghi nell’Isola Bergamasca per i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate.