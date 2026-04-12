Polstrada in azione | nuovi controlli e scorte per il Tour 2026

Le forze di polizia stradale del Trentino-Alto Adige e di Belluno hanno avviato un programma di formazione per i loro agenti, focalizzato sulla sicurezza tecnica dei veicoli e sulla preparazione per grandi eventi ciclistici. Contestualmente, sono stati intensificati controlli lungo le strade della regione, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme durante le manifestazioni sportive. Le operazioni rientrano nel quadro delle precauzioni per il Tour 2026.

Il Compartimento Polizia Stradale Trentino-Alto Adige e Belluno ha avviato un piano di aggiornamento professionale per i propri agenti, concentrando gli sforzi sulla sicurezza tecnica dei veicoli e sulla gestione dei grandi eventi ciclistici. Le attività si articolano su due fronti: il potenziamento dei controlli meccanici in vista dei flussi turistici primaverili e la preparazione logistica per il Tour of the Alps 2026, che vedrà le province di Trento e Bolzano protagoniste tra il 20 e il 24 aprile. Sicurezza stradale e manutenzione: l’alleanza tra forze dell’ordine e tecnici. Con l’avvicinarsi dei prossimi ponti festivi, caratterizzati da un incremento massiccio del traffico sulle arterie regionali, la Polstrada punta sulla precisione dei controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polstrada in azione: nuovi controlli e scorte per il Tour 2026 Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azioneIl Fisco ora ha una nuova arma a disposizione per contrastare l'evasione fiscale. Ladri ancora in azione ad Assisi. Nuovi furti nella zona nuova : "Servono maggiori controlli"Ladri in azione nella zona nuova della città, con le solite modalità sconcertanti. Reborn! I divorced him, took my baby, sent him to prison!#chinesedrama