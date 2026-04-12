Achille Polonara si trova attualmente ad Avellino, dove sta lavorando per tornare a giocare con la sua ex squadra di Sassari. Le sue giornate sono trascorse tra allenamenti e preparazioni, lontano dai riflettori, concentrandosi sul recupero e sulla forma. La sua presenza nel palazzetto locale ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori, mentre lui si dedica con impegno alle sessioni di lavoro. La situazione rimane in evoluzione mentre si attende un possibile ritorno in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un filo sottile che lega sacrificio, speranza e silenzio. È quello che in questi giorni passa dal parquet del PalaDelMauro, dove Achille Polonara ha scelto di ripartire, lontano dai riflettori, ma vicino a ciò che conta davvero. L’ala della Dinamo Sassari ha intrapreso ad Avellino un percorso fatto di lavoro individuale e discrezione, seguito dallo staff tecnico dell’ Avellino Basket. Un ritorno graduale alla normalità sportiva dopo mesi difficili, segnati dalla battaglia contro la leucemia e dal successivo trapianto di midollo osseo. Un percorso che richiede tempo, pazienza e soprattutto rispetto dei tempi del corpo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polonara, lavoro ad Avellino per il ritorno alla Dinamo Sassari

Dinamo Sassari riparte con il ritorno di Marshall e un innesto per la salvezzaDinamo Sassari affronta la ripresa delle attività con la consapevolezza di dover chiudere al meglio la stagione regolare, sfruttando la finestra...

Polonara, il ritorno a Sassari è da brividi: "Spero che il peggio sia passato"La sfida tra Sassari e Napoli ha visto in campo un protagonista inaspettato: è Achille Polonara, tornato al PalaSerradimigni per salutare i suoi...