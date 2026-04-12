In un'operazione complessa durata 60 ore, un team medico ha effettuato trapianti di polmone su tre pazienti, utilizzando organi prelevati da altrettanti donatori. Tre persone in attesa sono state sottoposte a intervento, mentre tre donatori si sono resi disponibili quasi nello stesso periodo. La procedura si è svolta senza interruzioni, consentendo di salvare le vite di tre individui grazie a questa lunga attività chirurgica.

Tre persone in attesa del trapianto dei polmoni e tre donatori che si rendono disponibili quasi contemporaneamente. Un evento rarissimo, ma irrinunciabile. E così l’équipe della Chirurgia toracica del Sant’Orsola, guida da Samuele Nicotra è rimasta in sala operatoria per 60 ore consecutive tra prelievo degli organi e successivi trapianti nei pazienti, rispettivamente tre uomini di 48, 60 e 67 anni. La ’maratona’ è andata avanti dalle 2 del mattino di giovedì 2 aprile fino alle 17 di sabato 4 aprile. "I pazienti in attesa erano piuttosto gravi: si sono resi disponibili gli organi, in un caso dalla nostra regione, in un altro dal Piemonte e l’altro dal Lazio – spiega Nicotra –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polmone, ’maratona’ di trapianti: "In sala per 60 ore: salve 3 persone"

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