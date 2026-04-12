Polmone ’maratona’ di trapianti | In sala per 60 ore | salve 3 persone
In un'operazione complessa durata 60 ore, un team medico ha effettuato trapianti di polmone su tre pazienti, utilizzando organi prelevati da altrettanti donatori. Tre persone in attesa sono state sottoposte a intervento, mentre tre donatori si sono resi disponibili quasi nello stesso periodo. La procedura si è svolta senza interruzioni, consentendo di salvare le vite di tre individui grazie a questa lunga attività chirurgica.
Tre persone in attesa del trapianto dei polmoni e tre donatori che si rendono disponibili quasi contemporaneamente. Un evento rarissimo, ma irrinunciabile. E così l’équipe della Chirurgia toracica del Sant’Orsola, guida da Samuele Nicotra è rimasta in sala operatoria per 60 ore consecutive tra prelievo degli organi e successivi trapianti nei pazienti, rispettivamente tre uomini di 48, 60 e 67 anni. La ’maratona’ è andata avanti dalle 2 del mattino di giovedì 2 aprile fino alle 17 di sabato 4 aprile. "I pazienti in attesa erano piuttosto gravi: si sono resi disponibili gli organi, in un caso dalla nostra regione, in un altro dal Piemonte e l’altro dal Lazio – spiega Nicotra –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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