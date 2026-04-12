Politeama de profundis del sindaco Ma il centrosinistra non demorde

Nel dibattito politico locale si discute molto sulla sorte del Politeama, un edificio storico situato vicino al mare. Durante la campagna elettorale sono state sollevate diverse opinioni riguardo al suo possibile recupero o alla sua demolizione. Il sindaco ha espresso posizioni contrarie al mantenimento dell’edificio, mentre il centrosinistra continua a sostenere la riqualificazione dell’area. La questione rimane al centro delle discussioni pubbliche e delle strategie politiche dei diversi schieramenti.

Politeama sì, Politeama no. In campagna elettorale l’eventuale recupero dello storico edificio quasi in riva al mare è al centro del dibattito politico. Nel quale interviene con un videomessaggio su facebook il sindaco Giorgio Del Ghingaro che suona il De Profundis finale del caro, vecchio Politeama. Chiuso da anni, ormai fatiscente. Recuperabile? Per il primo cittadino no assolutamente e lo spiega. "Il Politeama – esordisce – è di proprietà del Demanio; il Comune per legge gestisce la parte amministrativa se viene dato in concessione". Insomma riscuote i soldi dal gestore per girarli al Demanio, cioé allo Stato. Il sindaco accenna anche al fatto che un tentativo per valutare il recupero del Politeama è stato fatto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Politeama, de profundis del sindaco. Ma il centrosinistra non demorde Leggi anche: Il sindaco Zattini non demorde: "Realizzeremo molto del dossier. Avanti su ’900, Eridania e Patrona" De Profundis. Omaggio a Glauco MauriIl Festival Approdi propone alla Sala Luttazzi in Porto Vecchio (Magazzino 26) lo spettacolo “De Profundis.