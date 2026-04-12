Poker di fuoco dell' Akragas | Qal’at travolto la caccia al Priolo continua

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione, l'Akragas Slp ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Qal’at Calcio di Caltagirone. La partita si è disputata in casa dei biancazzurri, che hanno dominato l’incontro senza lasciare spazio agli avversari. Con questa affermazione, l'Akragas ha consolidato la sua posizione in classifica e continua la sua corsa verso i obiettivi stagionali.

L'Akragasl Slp si impone. Per la 24esima giornata del campionato di Promozione, i biancazzurri archiviano la partita casalinga contro il Qal’at Calcio (Caltagirone) con un 4 a 0. Nonostante il forte vento sullo stadio comunale “Totó Russo” di Aragona, che ha complicato i passaggi di palla, e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Akragas: 9-0 al Megara, Priolo KO. Ten Lopez, poker di gol riaccendeL’Akragas travolge l’Atletico Megara con un rotondo 9-0, riaprendo i giochi per la vetta del girone nel campionato di Promozione. Akragas, vietato sbagliare: sfida al Qal’At tra playoff e sogni ancora apertiArchiviata la pausa per le festività pasquali e messa da parte anche la parentesi di Coppa Italia, per l’Akragas è tempo di tornare a concentrarsi...