Pogacar non è imbattibile Van Aert trionfa nella volata a due alla Parigi-Roubaix

A Parigi-Roubaix, nella classica del pavé, Van Aert ha vinto la volata a due battendo Pogacar, che fino a quel momento aveva dominato la stagione. Nonostante l'ottimismo attorno al campione sloveno, questa gara ha dimostrato che anche lui è soggetto a sconfitte. La corsa si è conclusa con un testa a testa tra i due ciclisti, evidenziando come nessuno sia imbattibile nel ciclismo.

Tadej Pogacar non è un robot, è umano come tutti noi. Considerato il dominio del campione sloveno in questo inizio di stagione, pochi credevano che qualcuno sarebbe riuscito ad impedirgli di vincere tutte le classiche monumento nella stessa stagione. Ad aggiudicarsi la Parigi-Roubaix più veloce di sempre è invece il campione che non ti aspetti, quel Wout van Aert che certo non era tra i favoriti della vigilia ed ha vissuto tantissime delusioni nell’inferno del nord. Gara veloce e movimentata da tante forature e problemi meccanici che hanno rallentato Pogacar al momento cruciale, complicato la rimonta di Mathieu van der Poel e rovinato la prestazione di Filippo Ganna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pogacar non è imbattibile. Van Aert trionfa nella volata a due alla Parigi-Roubaix Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena. Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van AertAGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo.