Pizze gourmet cornetti e lievitati | doppio taglio del nastro al Foro Annonario

Da cesenatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato al Foro Annonario è stato inaugurato il nuovo punto “Qcorner & Qbio”, gestito dall’imprenditore Luca Montanari. La struttura propone pizze gourmet, cornetti e lievitati di produzione artigianale. L’apertura segna un’espansione dell’attività nel territorio romagnolo, con un’attenzione particolare alla ristorazione e alla produzione di prodotti artigianali. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti e clienti, senza ulteriori dettagli sugli aspetti ufficiali.

È stato inaugurato sabato al Foro Annonario il nuovo punto “Qcorner & Qbio”, realtà imprenditoriale nel settore della ristorazione guidata da Luca Montanari, che amplia così la propria presenza sul territorio romagnolo con un progetto dedicato alla ristorazione e alla produzione artigianale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cornetti e pizze gourmet. Dalla colazione alla cenaCornetti e lievitati, pancake, avocado toast, pizze napoletane con impasti di farina biologica.

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