Pixar cancella un film per troppo girl power | cosa sappiamo sul progetto BeFri

Recentemente si è appreso che Pixar ha deciso di cancellare un film intitolato BeFri, motivando la scelta con la presenza di un eccesso di girl power. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul contenuto del progetto. La produzione, avviata in passato, non ha mai raggiunto le fasi finali di sviluppo e non sarà mai distribuita nelle sale cinematografiche. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

A volte le storie più interessanti non arrivano mai sullo schermo, restano intrappolate tra riunioni, revisioni e decisioni invisibili al pubblico. Ed è proprio in queste crepe produttive che emergono le tensioni più autentiche anche per Pixar che, dietro la magia, deve fare i conti con strategie e paure. Un progetto Pixar mai uscito, BeFri, sarebbe stato cancellato anche per la percezione di un eccessivo "girl power". Tra revisioni fallite e dubbi sul target, emergono retroscena che riaccendono il dibattito creativo all'interno di Pixar Animation Studios. Il caso BeFri: quando la visione non trova spazio Tra i progetti mai arrivati al pubblico, BeFri si è guadagnato un posto particolare nel catalogo delle "occasioni mancate".🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pixar cancella un film per “troppo girl power”: cosa sappiamo sul progetto BeFri Bambole di Pezza: un po’ Spice Girl un po’ Nirvana, i beauty look della band femminista in gara a Sanremo sono un inno al girl powerPrima band completamente formata da donne a salire sul palco dell’Ariston, anche in questa occasione non si discostano dal focus, con un brano, Resta... Leggi anche: Un’avventura pop irresistibile, che mescola mitologia e musica coreana, girl power e ironia: così il primo film da regista di Maggie Kang ha conquistato il mondo