Pistoiese pari amarissimo | 0-0 in casa della Pro Sesto

La partita tra Pro Sesto e Pistoiese si è conclusa con un pareggio senza reti. La sfida si è disputata a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e si è conclusa con il risultato di 0-0. Entrambe le squadre hanno cercato di segnare nel corso dei novanta minuti, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la rete. La partita si è svolta in un clima di equilibrio tra le due formazioni.

Sesto San Giovanni (Milano), 12 aprile 2026 – Finisce a reti inviolate tra Pro Sesto e Pistoiese ed è un pareggio amaro per gli uomini allenati da Cristiano Lucarelli: a tre giornate dal termine del campionato di serie D, infatti, la classifica del girone D vede gli arancioni scivolare al terzo posto con 67 punti, tre meno della capolista Desenzano e due dietro il Lentigione. La corsa alla promozione diretta si fa difficile. Domenica prossima la Pistoiese ospiterà il Tropical Coriano allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Dopo una fase di studio iniziale, la prima opportunità è per i padroni di casa, che dopo dieci minuti sfiorano il vantaggio con Clerici che calcia a lato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoiese, pari amarissimo: 0-0 in casa della Pro Sesto Pistoiese bloccata dalla Pro Palazzolo: 0-0Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 8 febbraio 2026 – La Pistoiese pareggia a reti inviolate, 0-0, con la Pro Palazzolo perdendo l’opportunità di... Leggi anche: Cittadella-Vis Modena: Analisi di Mister Gori prima della sfida con Pro Sesto (VIDEO)