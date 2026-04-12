Piscine idromassaggi e tunnel stellati | la Riviera del divertimento si rifà il look

In vista della riapertura delle spiagge, la Riviera si prepara a rinnovare alcune delle sue attrazioni più popolari, tra cui piscine, idromassaggi e tunnel decorati con luci che richiamano il cielo stellato. La stagione si avvicina e le strutture si stanno attrezzando per accogliere i visitatori, offrendo nuove installazioni e miglioramenti per rendere più suggestivi i momenti di svago e relax.

Con una Pasqua che è arrivata in anticipo, il pensiero corre inevitabilmente alla riapertura delle spiagge. L’attesa, oltre al ritorno tra ombrelloni e solari, è tutta per la nuova Guida ai Beach Club d’Italia 2026, in uscita a breve con i dati della scorsa stagione. Intanto, l’anno passato la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Weekend di puro divertimento: riaprono i parchi tematici della RivieraCon l'arrivo della bella stagione riaprono anche i parchi divertimento della Riviera. Cascina si rifà il look: avviata la rigenerazione urbana e commerciale del centroCascina (PI), 16 febbraio 2026 – Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro...