A Pisa si respira un’aria di delusione per i risultati sportivi recenti, con numeri che risultano molto al di sotto delle aspettative. Le statistiche mostrano un calo significativo nelle performance della squadra, con sconfitte e punti conquistati che non sono sufficienti a risalire la classifica. La situazione attuale evidenzia una serie di difficoltà che hanno coinvolto diversi aspetti del settore sportivo locale.

Avremmo tutti voluto raccontare di un "Pisa da Oscar" e di un percorso sportivo capace, una volta giunti al traguardo, di ottenere l’ambita statuetta. Invece la pellicola a cui stiamo assistendo, diretta dal tecnico svedese, più che un film in grado di ricevere gli elogi dell’Academy, sembra in grado di impressionare un maestro dell’horror come Dario Argento. I numeri messi insieme dai nerazzurri nei due messi vissuti con Oscar Hiljemark in panchina sono troppo brutti per non essere commentati con negatività. Dei 27 punti a disposizione, lo Sporting Club ne ha raccolti appena 4: una miseria che si traduce in una vittoria, un pareggio e sette sconfitte, con una striscia aperta di tre battute d’arresto consecutive.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, ma quale Oscar: i numeri sono da horror

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