Pio Esposito | dal buio di Zenica alla sfida per lo scudetto

Pio Esposito, dopo aver vissuto un’esperienza difficile a Zenica, si prepara ora a una nuova sfida con l’Inter, con l’obiettivo di conquistare lo scudetto. Il calciatore ha affrontato un momento complicato e ora punta a concentrarsi sulle prossime partite. La sua attenzione è rivolta alla stagione attuale, con l’obiettivo di contribuire alla squadra e raggiungere i traguardi prefissati.

Pio Esposito guarda avanti cercando il traguardo dello scudetto con l’Inter, dopo aver dovuto metabolizzare il trauma di Zenica. L’attaccante ventenne riflette sul rigore sbagliato nella finale playoff contro la Bosnia, evento che ha sancito l’esclusione dell’Italia dai Mondiali 2026. Il giovane talento, cresciuto con il lavoro duro in Serie B senza concessioni da parte di nessuno, sta trasformando quella delusione in una spinta per la conquista del titolo nazionale. Il peso del dispiacere a Zenica e la forza mentale di un giovane. Rivedere quel momento è difficile ha appena vent’anni. Per Esposito, l’errore dal dischetto contro la Bosnia non è stato solo un fallimento tecnico, ma un colpo psicologico profondo che lo aveva lasciato completamente abbattuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pio Esposito: dal buio di Zenica alla sfida per lo scudetto Pio Esposito al Corriere della Sera: «Lautaro un esempio, difficile riprendermi dopo Zenica. Sullo scudetto e gli elogi dei media dico questo»di Alberto PetrosilliPio Esposito ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Francesco... Leggi anche: Pio Esposito brilla ancora e sorge un dubbio: l’Inter avrebbe uno Scudetto in più se lo avesse avuto lo scorso anno?