Pilastro è partito il corteo MuBasta | No al Museo dei Bambini | VIDEO

È iniziata nel pomeriggio di oggi la manifestazione organizzata dal comitato MuBasta, con un corteo che è partito dai Giardini Parker Lennon, in via del Lavoro, e si è diretto verso il quartiere Pilastro. La protesta, annunciata nei giorni scorsi, ha coinvolto alcuni partecipanti che hanno espresso il loro dissenso rispetto alla realizzazione di un museo dedicato ai bambini. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti.

È partita la manifestazione annunciata nei giorni scorsi dal comitato MuBasta. Il corteo ha preso il via nel pomeriggio di oggi dai Giardini Parker Lennon, in via del Lavoro, per poi dirigersi verso il Pilastro. L’obiettivo è chiaro: dire no al progetto “Futura – Museo dei Bambini e delle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it MuBasta, nuova manifestazione al Pilastro: "Fermiamo il Museo dei Bambini"La protesta torna nelle strade del Pilastro, segnato in questi giorni dalla morte del piccolo Hussein Muhammad Salar, scivolato da una finestra del... Tensione al Pilastro, scontri in serata dopo il corteo dei 700 contro il Museo dei bambini: 3 attivisti fermatiBologna, 7 marzo 2026 – “Questa è una lotta e andremo avanti insieme alla gente del quartiere, finché non bloccheranno i lavori”.