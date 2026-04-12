Le recenti stime della Banca d’Italia indicano una crescita del prodotto interno lordo dello 0,5% per il 2026 e il 2027, con un leggero aumento all’0,8% previsto per il 2028. Questi dati suggeriscono che l’economia italiana continuerà a espandersi molto lentamente nei prossimi anni. La previsione evidenzia un quadro di crescita debole, con possibili conseguenze sul debito pubblico e sull’inflazione, senza indicare variazioni significative nel breve termine.

Le nuove stime della Banca d’Italia per il triennio 2026-2028 delineano un di crescita estremamente contenuta per l’economia italiana, con una proiezione del PIL ferma allo 0,5% sia per il 2026 che per il 2027, prima di un lieve incremento allo 0,8% nel 2028. Questo scenario, caratterizzato da una forte incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e al conseguente impatto sui costi energetici, mette sotto pressione la sostenibilità del debito pubblico nazionale, che si attesta intorno al 140% del PIL. Il quadro macroeconomico presentato il 3 aprile 2026 evidenzia come l’inflazione dovrebbe subire una spinta verso l’alto, raggiungendo il 2,6% nel 2026 a causa dell’aumento dei prezzi del gas e del petrolio, per poi stabilizzarsi poco sotto la soglia del 2% nel biennio successivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PIL bloccato allo 0,5%: il rischio inflazione e il debito al limite

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