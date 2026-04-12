Il 11 aprile, la comunità di Pignola si è radunata presso Palazzo Gaeta per commemorare il centesimo sesto anniversario della nascita di Emilio Colombo. La giornata è stata dedicata a una mostra che presenta documenti e fotografie legati alla sua vita e alla sua carriera. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali in un momento di riflessione sulla figura di Colombo e sul suo contributo alla storia europea.

L’undicesimo aprile ha la comunità di Pignola riunirsi presso Palazzo Gaeta per celebrare il centesimo sesto anniversario della nascita di Emilio Colombo attraverso una mostra che mira a trasformare la memoria storica in un impegno concreto. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale insieme al Centro Studi Internazionale, ha la partecipazione di diverse figure istituzionali e militanti locali, con l’obiettivo di riflettere sulla figura del lucano che ha ricoperto ruoli di vertice nello Stato italiano. Il coinvolgimento delle istituzioni e della base politica locale. La manifestazione non è stata un semplice momento di ricordo nostalgico, ma un appuntamento che ha la presenza di attori chiave del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pignola celebra Emilio Colombo: la memoria che ha costruito l’Europa

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