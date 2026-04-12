Pietro Serafin morto a 24 anni in moto Era barman all' hotel Ai Pini | Perso uno di famiglia

Nella serata di ieri, la notizia della morte di Pietro Serafin, di 24 anni, si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti nella zona di Gazzera. Il giovane, noto come barman all'hotel Ai Pini, è deceduto in seguito a un incidente in moto. La famiglia e le persone vicine hanno espresso il loro dolore, definendolo come una perdita molto sentita. La notizia ha suscitato grande tristezza tra chi lo conosceva.

MESTRE - La notizia della morte di Pietro Serafin, 24 anni, è arrivata nella serata di ieri come un fulmine nella tranquillità della Gazzera, fermandosi davanti alla casa di via Lussingrande dove il giovane viveva con i genitori e il fratello poco più grande. In pochi minuti il dolore si è allargato anche a chi lo conosceva appena, “soltanto di vista”, come dicono i vicini di casa. Davanti all’abitazione, ieri sera, non c’era nessuno. Tapparelle abbassate, luci spente, nessun rumore. «Sono corsi via a Trento», sussurra una vicina, lasciando intendere la corsa disperata della famiglia dopo aver appreso la notizia. Un colpo durissimo anche per l’hotel Ai Pini, dove Pietro lavorava da anni come bartender.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pietro Serafin morto a 24 anni in moto. Era barman all'hotel Ai Pini: «Perso uno di famiglia» Pietro Serafin finisce contro un albero in sella alla Kawasaki e muore a 24 anniMESTRE - Prime giornate di sole, temperature miti e le strade del Bellunese si sono riempite di motociclisti. Tragedia al Passo San Pellegrino: morto il 25enne Pietro SerafinUna tragedia a pochi passi dal confine, una vita – troppo giovane – spezzata troppo presto: è quanto accaduto al 25enne Pietro Serafin, residente...