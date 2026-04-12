Una delegazione di rappresentanti della Regione Piemonte, insieme a membri del Comune, atenei e aziende locali, si prepara a partire per il Canada, dove sarà impegnata in una missione tecnologica dal 13 al 16 aprile. L’obiettivo è promuovere progetti di collaborazione e approfondire opportunità di investimento nel settore tecnologico, con un budget complessivo di 500 milioni di euro. La visita si inserisce in una serie di iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali della regione.

Una delegazione composta da due assessori della Regione, rappresentanti del Comune, atenei e imprese locali si prepara a una missione strategica in Canada dal 13 al 16 aprile. L’obiettivo è consolidare il ruolo del sistema produttivo piemontese tra Montréal, dove l’incontro proseguirà il 13 e il 14 aprile, e Toronto, per gli appuntamenti del 15 e 16 aprile. La posta in gioco riguarda filiere ad alta specializzazione come della vita, la salute e l’aerospazio, con potenziali ricadute economiche per Torino e il territorio valutabili in mezzo miliardo di euro. Oltre la diplomazia: un ecosistema che punta all’export tecnologico. Non si tratta di una semplice visita istituzionale, ma di un tentativo concreto di posizionare l’economia regionale come punto d’ingresso privilegiato per il mercato europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte in Canada: missione tecnologica da 500 milioni di euro

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