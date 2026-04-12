Gli studenti delle classi quinte della scuola primaria Callandrone di Savona hanno trascorso tre giorni a Roma, partecipando a un viaggio d’istruzione. Durante la visita, hanno visitato alcuni degli edifici e delle istituzioni della città, vivendo un’esperienza diretta che ha collegato le lezioni scolastiche con il contesto reale. La gita si è conclusa con un ritorno a Savona, portando con sé ricordi e conoscenze acquisite sul campo.

Gli studenti delle classi quinte della scuola primaria Callandrone di Savona hanno concluso un viaggio d’istruzione di tre giorni nella Capitale, trasformando la teoria scolastica in un’esperienza diretta tra le istituzioni romane. Il percorso è stato concepito per dare un volto concreto ai concetti studiati durante l’anno, portando i bambini a osservare da vicino il funzionamento del potere legislativo. L’itinerario didattico ha permesso di intrecciare diverse discipline, connettendo la storia e la geografia alle lezioni di arte, immagine e matematica, fino ad arrivare all’educazione civica applicata. Uno dei momenti centrali della trasferta è stata la visita guidata all’interno di Montecitorio, dove i ragazzi hanno potuto esplorare le sale più rappresentative e l’aula parlamentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli cittadini a Roma: la scuola Callandrone scopre il potere

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