Picchiato a sangue in strada | i residenti intervengono e salvano un 23enne

I residenti di Rezzato sono intervenuti ieri sera intorno alle 19 in via dei Mille, dove un ragazzo di 23 anni era stato aggredito e colpito con violenza. Quando sono arrivati sul posto, l'aggressore aveva già lasciato il giovane a terra dopo averlo picchiato. La scena si è svolta davanti a un negozio e i residenti hanno soccorso il ragazzo, impedendo che ulteriori violenze continuassero.

Lo hanno lasciato a terra quando hanno visto arrivare qualcuno. È stato l'arrivo dei residenti della zona a mettere fine al violento pestaggio che si è consumato ieri intorno alle 19 a Rezzato, nei pressi di un negozio di via dei Mille. La vittima dell'aggressione è un giovane di 23 anni di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Picchiato a sangue in strada dopo la Via Crucis Leggi anche: Ragazzo disabile picchiato a sangue da un coetaneo