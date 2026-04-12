Picchiato a sangue ad Avellino migliorano le condizioni di Nello Malinconico

Nello Malinconico, un architetto di 41 anni residente a Monteforte Irpino, è stato aggredito ad Avellino e successivamente picchiato a sangue. Le sue condizioni sono migliorate dopo essere stato estubato. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare i tre aggressori coinvolti nell'episodio.

Estubato l'architetto pestato ad Avellino. Le indagini cercano i tre aggressori. Nello Malinconico ha 41 anni, fa l'architetto e vive a Monteforte Irpino.La sera del Giovedì Santo si trovava al supermercato Dodeca di via Tagliamento, ad Avellino. Quando è uscito, tre uomini lo stavano aspettando.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Ritorsione di sangue ad Avellino: Nello Malinconico, da indagato a vittima Trescore Balneario, migliorano le condizioni della prof accoltellataMercoledì scorso l'aggressione alla prof di francese nei corridoi della scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: una squadra di...