Piano fuga e legami di sangue | il pentito smaschera il boss Bruno

Un ex membro di un'organizzazione criminale ha fornito dettagli su un piano fuga e sui legami di sangue che coinvolgono un boss locale. Le sue dichiarazioni hanno portato a un nuovo filone di indagini, che mette in relazione le attività del gruppo nel vibonese con quelle nel cosentino. La ricostruzione dei fatti ha portato alla luce aspetti finora sconosciuti sulla struttura e sui rapporti interni dell'organizzazione.

Le rivelazioni fornite da Raffaele Moscato, ex esponente dei Piscopisani, hanno aperto un nuovo filone investigativo che collega la criminalità del vibonese con le dinamiche del cosentino. Il collaboratore di giustizia ha descritto i tentativi falliti di organizzare l’evasione di Bruno Emanuele, un soggetto ritenuto di altissimo rilievo criminale, attraverso una serie di incontri volti a pianificare una fuga dal carcere. L’ambizione di scalare la Società Maggiore senza violenza diretta. Il percorso di Moscato racconta l’evoluzione di una figura che mirava ai vertici della gerarchia criminale, puntando a raggiungere la cosiddetta Società Maggiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano fuga e legami di sangue: il pentito smaschera il boss Bruno Il nuovo thriller adrenalinico di Sky. In fuga con un giovane boss pentito attraverso un'Italia carica di ombre, dovrà scoprire chi l'ha tradita prima che sia troppo tardiMaria Chiara Giannetta dismette i panni di Blanca per indossare quelli di Rosa, un’agente sotto copertura che si ritrova a gestire una situazione... Ndrangheta: il pentito smaschera la rete finanziaria globaleUn nuovo collaboratore di giustizia, Vincenzo Pasquino, ha fornito alla Dda di Torino dettagli cruciali su un sistema criminale che utilizza...