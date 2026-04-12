Il 9 aprile 2026, una nave composta da 68 petroliere vuote si dirigeva verso i porti statunitensi. Nel frattempo, le esportazioni di petrolio verso l’Asia hanno raggiunto un livello record, segnando un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. Questa operazione fa parte di una strategia più ampia di esportazioni statunitensi di petrolio, che stanno crescendo in modo consistente nel mercato asiatico.

Nella giornata del 9 aprile 2026, una flotta di 68 petroliere vuote era in rotta verso i porti americani. Un dato straordinario: nella settimana prima dello scoppio del conflitto con l’Iran, il 28 febbraio scorso, erano 24. La media dell’anno precedente si fermava a 27. Dietro questo movimento di navi si legge qualcosa di più di una risposta emergenziale a una crisi: è la traiettoria di una potenza che ha trasformato la propria produzione energetica in leva geopolitica. Gli Stati Uniti si avviano ad aprile verso un record storico nelle esportazioni di greggio, con 5,2 milioni di barili al giorno stimati dalla società di ricerca Kpler, contro i 3,9 milioni di marzo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Petrolio USA, con la guerra record di esportazioni verso l’Asia

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