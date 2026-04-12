Il settore degli animali domestici sta vivendo una crescita significativa, spinta oltre dal cibo per gatti e cani, che da solo muove un mercato superiore ai tre miliardi di euro. Oltre ai prodotti alimentari, si registrano aumenti anche nelle polizze assicurative e nelle spese per le cure veterinarie. I dati raccolti da Assalco mostrano una tendenza in costante espansione, riflettendo un interesse crescente verso le esigenze degli animali domestici.

Da diversi anni, nel nostro Paese e non solo, al calo demografico (in Italia sarebbe meglio parlare di glaciazione) si contrappone la crescita degli animali da compagnia, che per brevità sempre più spesso definiamo pet. Non solo cani e gatti (che peraltro nel 2025 sono cresciuti, in Italia, di un altro milione), bensì piccoli e medi roditori – dai criceti ai ratti domestici, dalle cavie peruviane ai conigli –, volatili, rettili e pesci. A fronte di una popolazione di bipedi scesa sotto i 60 milioni, quella dei pet in Italia è stimata in 65, stando ai dati dell’ultimo rapporto Assalco-Zoomark, pubblicato nel maggio 2025 in occasione della fiera biennale che si tiene a Bologna, Zoomark appunto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pet economy: non solo food, anche polizze e cure fanno da traino

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