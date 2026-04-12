Perugia-Piacenza oggi Superlega volley 2026 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi alle 18.00 si svolge la terza gara della semifinale scudetto di volley maschile tra Perugia e Piacenza. La partita si gioca a Perugia e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nella serie al meglio delle tre gare.

Oggi domenica 12 aprile (ore 18.00) si gioca Perugia-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie al meglio delle cinque partite ritorna al PalaBarton dopo il secondo atto andato in scena al PalaBanca giovedì sera: i Block Devils hanno vinto le prime due partite e conducono per 2-0, dunque i Campioni d’Europa e del mondo sono a un solo successo dalla qualificazione alla finale, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro. Come si svilupperà il vibrante confronto tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega? A trascinare la corazzata umbra allenata da coach Angelo Lorenzetti saranno soprattutto il bomber Wassim Ben Tara, il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia-Piacenza oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streamingLa semifinale tra Perugia e Piacenza inaugura un confronto che oppone due squadre profondamente diverse per caratteristiche, ma entrambe in un... Leggi anche: Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming