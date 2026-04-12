Perugia fuga con auto rubate | ritrovati esplosivi e attrezzi da scasso

Nella notte a Perugia, due auto rubate sono state trovate abbandonate con all’interno esplosivi e attrezzi da scasso. I veicoli erano stati protagonisti di una fuga da parte dei conducenti, terminata con il loro abbandono. La Polizia ha recuperato i mezzi e il materiale, che ora sono al centro delle indagini. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è ancora stato reso noto.

Due veicoli rubati, carichi di esplosivo e strumenti per scassi, sono stati abbandonati nella notte a Perugia dopo una fuga serrata dei conducenti. L’episodio si è consumato intorno alle 4:00 in via Strozzacapponi, in prossimità di un ufficio postale, scatenando l’intervento immediato della polizia di Stato in seguito a una segnalazione al Numero unico di emergenza-112. L’inseguimento e il ritrovamento dei materiali pericolosi. Gli agenti, giunti sul posto per verificare la presenza delle due auto sospette, hanno intercettato i soggetti che, alla vista delle pattuglie, hanno messo in fuga le vetture perdendo ogni traccia. La ricerca ha portato successivamente al recupero dei mezzi, risultati oggetto di furto, lasciati dai malviventi dopo l’azione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, fuga con auto rubate: ritrovati esplosivi e attrezzi da scasso Olbia: 39enne in arresto per tentato furto d’auto, ritrovati attrezzi da scasso e subito trasferito in carcere a Nuchis.Olbia, un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella notte per tentato furto d’auto. Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scassoNel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata...