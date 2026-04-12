Persone scomparse ora nel Lazio c' è un Osservatorio permanente | Lavoro su assistenza e prevenzione

Nella regione Lazio è stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle persone scomparse. L’insediamento si è svolto alla presenza dell’assessore regionale all’Inclusione sociale e servizi alla persona, e il coordinamento è affidato al prefetto della zona. L’obiettivo dichiarato è lavorare su iniziative di assistenza e prevenzione per migliorare la gestione di questi casi.