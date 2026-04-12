Persone scomparse ora nel Lazio c' è un Osservatorio permanente | Lavoro su assistenza e prevenzione
Nella regione Lazio è stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle persone scomparse. L’insediamento si è svolto alla presenza dell’assessore regionale all’Inclusione sociale e servizi alla persona, e il coordinamento è affidato al prefetto della zona. L’obiettivo dichiarato è lavorare su iniziative di assistenza e prevenzione per migliorare la gestione di questi casi.
Alla presenza dell’assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, presieduto dal prefetto Antonio D’Acunto.Maselli: “Siamo la prima Regione a istituirlo”“La Regione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparseAlla presenza di Massimiliano Maselli (Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) si è insediato l'Osservatorio...
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