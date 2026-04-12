Persino con droni e minacce | l’ombra dei brogli in Ungheria

In Ungheria, emergono segnalazioni riguardanti tentativi di manipolazione del voto, tra cui l’utilizzo di droni e minacce. La polizia ha ricevuto numerose denunce contro un uomo coinvolto in attività di compravendita di voti. Le autorità stanno indagando sulle accuse e hanno sequestrato alcuni dispositivi e documenti. La situazione ha attirato l’attenzione sull’integrità delle elezioni in corso nel paese.

A urne aperte, però, non si placano le accuse e controaccuse di brogli. Dal fronte governativo, il consigliere del premier Viktor Orban ha parlato di una “ondata di segnalazioni” contro i rivali di Tisza di Péter Magyar di tentativi di compravendita di voti, intimidazioni e comportamenti aggressivi nei seggi. “Emergono casi di pressioni sui dipendenti, scene caotiche ai seggi e incidenti volti a influenzare gli elettori, persino con l’uso di droni e minacce”, ha denunciato il consigliere, parlando di operazioni legate a interessi “sostenuti da Bruxelles e Kiev” e invitando a lasciare che “siano gli ungheresi a decidere liberamente”. Segnalazioni di segno contrario, però, sono arrivate anche dal lato opposto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Persino con droni e minacce”: l’ombra dei brogli in Ungheria New York: ordigni Isis e l’ombra dei droni TrumpLa città di New York si trova al centro di un’indagine per una serie di esplosioni, definite dalla procura come atti di terrorismo ispirati all’Isis. L'ombra dei droni iranini sugli Usa: perché un attacco non è più impossibileL'Iran può davvero attaccare gli Stati Uniti nel loro territorio? L’ipotesi di un blitz con i droni da parte di Teheran sulla costa occidentale degli...