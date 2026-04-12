Pergolettese rimonta nel finale ma il pareggio non basta per la salvezza

La Pergolettese ha pareggiato 2-2 contro la Virtus Verona in una partita decisiva per la salvezza. La squadra ha recuperato uno svantaggio nel finale, ma il risultato non è stato sufficiente a garantire la permanenza nella categoria. La sfida si è disputata ieri pomeriggio e rappresenta un punto di svolta nella lotta per mantenere la posizione in campionato.

La Pergolettese ha mancato l’occasione di blindare la permanenza nella categoria ieri pomeriggio, pareggiando per 2-2 contro la Virtus Verona nello scontro diretto per la salvezza. Al Voltini, i gialloblù hanno ribaltato un iniziale svantaggio di due reti grazie a una reazione travolgente nel finale, ma il punto ottenuto non permette di raggiungere la salvezza aritmetica con due anticipo, come si sarebbe potuto verificare con un successo. L’inerzia della partita e la reazione cremasca. Il match al Voltini è iniziato con il dominio dei visitatori veronesi. Già al 10’ la squadra ospite ha messo in difficoltà la difesa locale con un’azione pericolosa: Bassi ha servito un tiro-cross dalla sinistra che è stato intercettato da Cordaro, il quale non ha lasciato spazio agli avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu Referendum, Mastella sulla volata finale: “No in rimonta, ma non basta”La campagna referendaria che si chiude in queste ore ha visto una notevole rimonta del No. Pareggio in rimonta a Perugia: Ravenna si impone nel finale con gol decisivo in zona d’attaccoRavenna ha strappato un punto prezioso in rimonta a Perugia, chiudendo la gara con un pareggio 1-1 che ha lasciato il segno nel campionato di Serie C.